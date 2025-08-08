Líderes dos Emirados Árabes Unidos enviam condolências ao presidente de Gana por vítimas de acidente de helicóptero

ABU DHABI, 8 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou um telegrama de condolências ao presidente de Gana, John Dramani Mahama, pela morte dos ministros da Defesa e do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, além de vários altos funcionários do país, em consequência da queda de um helicóptero militar na região de Ashanti.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes de condolências ao presidente John Dramani Mahama.