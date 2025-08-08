Emirados participarão do Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada da UCI na Bélgica

DUBAI, 8 de agosto de 2025 (WAM) – O Comitê Paralímpico Nacional anunciou que os atletas Ahmed Al Badwawi e Abdullah Al Balushi representarão os Emirados Árabes Unidos no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada da União Ciclística Internacional (UCI), que será realizado na Bélgica de 24 de agosto a 1º de setembro.

O secretário-geral do comitê confirmou que o campo de treinamento preparatório para a competição, que está sendo realizado no Principado de Andorra, continuará até 23 de agosto. Antes disso, os atletas participaram de um campo na Espanha entre 15 de julho e 1º de agosto, ambos com o objetivo de elevar o nível de preparação dos ciclistas sob a supervisão do treinador Mohammed Al Marwi.