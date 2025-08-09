EAU conduzem 67º lançamento aéreo de ajuda sobre a Faixa de Gaza na operação “Pássaros da Bondade”

GAZA, 9 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos realizaram hoje o 67º lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza, como parte da iniciativa “Pássaros da Bondade”, integrante da Operação Cavaleiro Galante 3.

A ação foi conduzida em colaboração com a Jordânia e contou com a participação da Alemanha, Itália, Países Baixos e Grécia.

O carregamento incluía suprimentos alimentícios essenciais destinados à população da Faixa de Gaza, com a participação e o apoio de diversas instituições e organizações beneficentes sediadas nos EAU. A operação reforça o compromisso do país em apoiar o povo palestino e aliviar seu sofrimento diante das difíceis condições humanitárias.

Com essa última missão, o volume total de ajuda lançada por via aérea ultrapassa 3.892 toneladas, evidenciando o empenho constante dos EAU em manter-se ao lado do povo palestino e apoiar os esforços humanitários internacionais mais amplos.

Essas ações refletem o papel de liderança dos Emirados na coordenação e execução de operações de socorro internacionais, reafirmando seu compromisso inabalável com a solidariedade humanitária e o uso de recursos e capacidades nacionais para servir a causas humanitárias e fortalecer a cooperação global diante de crises.