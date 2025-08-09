EAU saúdam anúncio de acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia

ABU DHABI, 9 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos saudaram o anúncio do histórico acordo de paz entre a República do Azerbaijão e a República da Armênia, classificando a medida como um marco diplomático significativo, que representa o êxito do diálogo e reforça os princípios de boa vizinhança e coexistência pacífica.

O ministro de Estado Ahmed Al Sayegh elogiou a liderança de Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, e de Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da Armênia, assim como sua disposição para alcançar a paz.

Al Sayegh avaliou que o acordo reflete a forte determinação e o compromisso inabalável de ambas as partes com soluções pacíficas e o diálogo, ressaltando a importância da ação coletiva para lidar com questões regionais e resolver disputas por meios diplomáticos.

Ele também destacou os esforços constantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar essa conquista positiva e construtiva. Reiterou ainda o compromisso dos Emirados de fortalecer pontes de parceria e diálogo e apoiar quaisquer iniciativas que contribuam para reforçar a segurança e a paz na região do Cáucaso.

Al Sayegh sublinhou as relações sólidas e históricas dos Emirados com a Armênia e o Azerbaijão, e enfatizou a convicção do país na importância de iniciar um novo período de cooperação construtiva entre as duas nações, visando o crescimento e a prosperidade de ambos os povos e o avanço do desenvolvimento regional.