Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente de Singapura pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 9 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente de Singapura, Tharman Shanmugaratnam, por ocasião do Dia Nacional do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, enviaram mensagens semelhantes ao presidente de Singapura e ao primeiro-ministro do país, Lawrence Wong.