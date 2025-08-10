Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do Equador pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações ao presidente do Equador, Daniel Noboa, pela comemoração do Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e emir de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente equatoriano.