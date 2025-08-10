Mohammed bin Rashid preside cerimônia de posse de 35 novos juízes no Tribunal de Dubai

DUBAI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, presidiu a cerimônia de posse de 35 novos juízes no Tribunal de Dubai. O evento ocorreu no Al Mudaif Majlis, na Union House, em Dubai.

O xeique Mohammed desejou sucesso aos novos magistrados e destacou a importância de preservar a justiça e a integridade. Ele também reafirmou que um Judiciário independente é essencial para garantir a estabilidade social e proteger os direitos da população. Ressaltou ainda o papel fundamental dos juízes na aplicação do Estado de Direito, na prestação da justiça e no apoio ao desenvolvimento nacional, observando que decisões justas ajudam a construir uma sociedade baseada em justiça, confiança e prosperidade.

Os juízes recém-nomeados agradeceram pela confiança depositada e reafirmaram o compromisso com os princípios da justiça e do Estado de Direito.

A cerimônia contou com a presença de Mohammed Ibrahim Al Shaibani, diretor-geral do Gabinete do Governante de Dubai e vice-presidente do Conselho Judicial; do dr. Saif Ghanem Al Suwaidi, diretor-geral do Tribunal de Dubai; e do dr. Abdullah Saif Al Sabousi, secretário-geral do Conselho Judicial de Dubai.