Mais de 210 caminhões com 4.565 toneladas de ajuda dos EAU já entraram na Faixa de Gaza como parte da “Operação Chivalrous Knight 3”

ABU DHABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – Dez comboios carregados com ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos cruzaram, nas últimas duas semanas, a passagem de Rafah, no Egito, em direção à Faixa de Gaza, como parte dos esforços do país para apoiar e assistir o povo palestino no atual contexto e no âmbito da “Operação Chivalrous Knight 3”.

Os comboios reúnem 214 caminhões transportando mais de 4.565 toneladas de ajuda humanitária, incluindo alimentos, equipamentos e tubulações para usinas de dessalinização.

A equipe de ajuda humanitária dos Emirados, posicionada na cidade egípcia de Al Arish, supervisiona o carregamento preciso dos itens, acompanha sua entrega pela passagem de Rafah e garante que cheguem aos beneficiários na Faixa de Gaza. O grupo se dedica a monitorar todos os detalhes no terreno para assegurar a distribuição rápida e eficiente do auxílio à população palestina.

Desde o início da trégua, os Emirados intensificaram ao máximo seus esforços, ampliando as operações de socorro humanitário para ajudar os palestinos a enfrentar as difíceis condições humanitárias no enclave. Essas ações contribuíram significativamente para aliviar a situação, reduzir o sofrimento dos grupos mais vulneráveis e fornecer os bens essenciais.

O país reafirma seu compromisso contínuo de apoiar o povo palestino, mitigar os impactos da situação atual e permanecer firmemente ao lado de seus irmãos na Faixa de Gaza.