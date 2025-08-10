EAU pede fim do conflito no Sudão em meio à escalada de desinformação da Autoridade de Porto Sudão

ABU DHABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram seu apoio ao povo sudanês em sua busca por paz, estabilidade e um futuro digno.

Desde o início da guerra civil, o país tem apoiado de forma consistente os esforços regionais e internacionais para alcançar um cessar-fogo imediato, proteger civis e garantir a responsabilização por violações cometidas por todas as partes envolvidas no conflito.

Os Emirados mantêm o compromisso com um processo liderado por civis, que coloque as necessidades do povo sudanês acima dos interesses de qualquer facção.

Nesse contexto, o governo emiradense observa um aumento significativo nas acusações infundadas e na propaganda deliberada por parte da chamada Autoridade de Porto Sudão — uma das partes em guerra —, que mina ativamente os esforços para encerrar o conflito e restaurar a estabilidade. Segundo Abu Dhabi, essas fabricações crescentes fazem parte de um padrão calculado de desvio de responsabilidade, que busca transferir a culpa para terceiros e, assim, prolongar a guerra e impedir um processo de paz genuíno.

Os EAU reafirmaram seu compromisso inabalável de trabalhar em estreita colaboração com parceiros para fomentar o diálogo, mobilizar apoio internacional e contribuir para iniciativas que enfrentem a crise humanitária e estabeleçam as bases para uma paz sustentável. Esses esforços, segundo o país, ajudarão a construir um futuro seguro e estável para o Sudão, que atenda às aspirações do povo sudanês por paz e desenvolvimento.