Presidente dos Emirados oferece condolências pela morte de Hamad Al Hamli

ABU DHABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou suas condolências pela morte de Hamad Jaber Al Hamli.

Al Nahyan expressou condolências sinceras à família, pedindo a Deus Todo-Poderoso que conceda misericórdia e perdão ao falecido, lhe dê paz eterna e conforte seus entes queridos.

O presidente esteve acompanhado pelo xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Tribunal Presidencial para Assuntos Especiais; pelo xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; e por vários outros autoridades.