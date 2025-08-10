Emirados realizam 68º lançamento aéreo de ajuda na operação “Aves da Bondade” e entregam 540 toneladas de alimentos a Gaza

GAZA, 10 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos deram continuidade a seus esforços humanitários em apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza, realizando o 68º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da operação Aves da Bondade, parte da Operação Chivalrous Knight 3. A ação foi realizada em cooperação com a Jordânia e contou com a participação da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e França.

O carregamento incluiu alimentos essenciais preparados com o apoio de várias instituições e entidades de caridade sediadas nos Emirados, para atender às necessidades da população em meio às difíceis condições humanitárias na região.

Além disso, 20 caminhões carregados com 540 toneladas de alimentos entraram em Gaza por passagens terrestres, como parte dos esforços contínuos dos Emirados para garantir o envio de suprimentos vitais por terra e ar.

Com essa operação, o volume total de ajuda lançada do ar pelos Emirados ultrapassa 3.908 toneladas de diversos itens de socorro, incluindo alimentos e suprimentos essenciais, reforçando o compromisso permanente do país em apoiar o povo palestino e fortalecer sua resiliência.

Essas ações refletem o papel de liderança dos Emirados no trabalho humanitário internacional, unindo esforços com parceiros regionais e internacionais e promovendo uma abordagem solidária para aliviar o sofrimento das populações afetadas em áreas de crise.