Presidente dos Emirados parabeniza presidente do Azerbaijão por acordo histórico de paz com a Armênia

ABU DHABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou o presidente da República do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pela recente assinatura do histórico acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia.

Durante uma conversa telefônica, o xeique Mohammed expressou esperança de que o acordo inaugure uma nova fase de cooperação entre os dois países e fortaleça a paz e a estabilidade na região do Cáucaso, em benefício de todos os seus povos.

O presidente dos Emirados reafirmou que o país continua comprometido em apoiar o diálogo e a diplomacia para promover estabilidade e prosperidade para todos.

Por sua vez, Ilham Aliyev agradeceu ao xeique Mohammed pelos esforços diplomáticos empreendidos pelos Emirados para reforçar a paz, a estabilidade e a segurança em nível regional e global.

Os dois líderes também discutiram ações conjuntas para fortalecer as relações bilaterais, especialmente nas áreas de economia e investimento, além de outros setores que sirvam aos interesses comuns e contribuam para os objetivos de desenvolvimento de ambos os países.