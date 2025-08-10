Del Toro leva UAE Team Emirates-XRG a 70 vitórias na temporada 2025

ROMA, 10 de agosto de 2025 (WAM) – Com o segundo lugar na quinta e última etapa da Volta a Burgos, Isaac del Toro garantiu a vitória geral e conquistou seu segundo título em provas por etapas nesta temporada. O resultado premia uma semana consistente do ciclista mexicano, que superou um pneu furado na etapa final para chegar em segundo lugar na linha de chegada em Lagunas de Neila.

Com a vitória, Del Toro leva o UAE Team Emirates-XRG a 70 conquistas na campanha de 2025 e aumenta seu próprio total no ano para nove.

Ao cruzar a linha de chegada na última chegada ao alto da corrida, o atleta de 21 anos se virou para ver o cronômetro confirmar o triunfo. O jovem talento também liderou a classificação de melhor jovem após os cinco dias de competição na região de Burgos. Por um momento, no entanto, a vitória pareceu escapar de suas mãos na etapa final.

Quando o grupo dos favoritos atingiu o topo da penúltima subida categorizada, o Alto de Rozavientos, Del Toro foi surpreendido por um contratempo: um pneu furado que o afastou de seus rivais. A ajuda veio rapidamente do carro de apoio do UAE Team Emirates-XRG, mas o ciclista precisou fazer uma descida arrojada para recuperar terreno e voltar ao pelotão.

Sem recuar diante dos desafios, Del Toro aproveitou cada curva em alta velocidade até se reintegrar ao grupo antes da escalada decisiva. Com inclinação média de 9,1% em 6,4 km, as Lagunas de Neila definiriam o campeão desta edição da Volta a Burgos.

O francês Léo Bisiaux, da Decathlon AG2R La Mondiale, iniciou a etapa como líder, mas foi colocado em dificuldade pelos ataques decisivos de Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Del Toro a 3 km da meta. Usando o trecho mais íngreme da subida, a dupla abriu vantagem e não foi mais alcançada antes da chegada.

Reeditando o duelo da Clásica San Sebastián, Del Toro e Ciccone pareciam prontos para disputar a vitória da etapa em um sprint final, mas o mexicano sentiu o esforço de ter perseguido após o furo e foi distanciado no último quilômetro. Ciccone venceu a etapa, mas Del Toro sabia que sua luta era contra o relógio, buscando abrir tempo suficiente sobre Bisiaux.

A diferença que separava os dois no início do dia desapareceu, junto com as chances de vitória do francês. Com Bisiaux caindo para o terceiro lugar geral, Del Toro pôde comemorar: o título era seu, junto com a 70ª vitória da equipe na temporada.

Após a prova, o mexicano elogiou os companheiros: “A última etapa foi complicada. Furei no final da descida e tive de fazer uma perseguição dura, achei que a corrida poderia escapar, mas mantivemos a calma e conseguimos voltar para a disputa.

“Sinto que dei um passo à frente este ano, física e mentalmente, e estou realmente aproveitando o ciclismo. Tivemos um ótimo ambiente na equipe durante toda a semana, e sou muito grato à equipe e à confiança que depositam em mim.”