Iniciativas de verão reforçam compromisso dos Emirados com o bem-estar dos trabalhadores

ABU DHABI, 11 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos registram neste verão um aumento de iniciativas humanitárias voltadas à proteção de trabalhadores ao ar livre contra o estresse térmico, refletindo o forte compromisso da sociedade emiradense — tanto de indivíduos quanto de instituições — com a segurança, o bem-estar e os direitos desses profissionais.

As ações vão desde a oferta de abrigos com ar-condicionado, bebidas geladas, sorvetes e refeições completas até a distribuição de óculos escuros, protetor solar e a realização de campanhas de conscientização sobre os riscos da exaustão pelo calor.

Os programas, realizados por organizações governamentais e não governamentais, reforçam os valores éticos do país e demonstram o sucesso em transformar a proteção aos trabalhadores em uma prática social enraizada.

O Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MOHRE, na sigla em inglês) informou que mais de 10 mil áreas de descanso climatizadas, equipadas com comodidades, foram instaladas em todo o país para entregadores durante a vigência da proibição de trabalho ao ar livre no horário de maior calor, de 15 de junho a 15 de setembro de cada ano. A ação é realizada em cooperação com órgãos governamentais e o setor privado.

A União Geral das Mulheres mantém, nos meses de julho, agosto e setembro, a iniciativa “Suqia, Fatima bint Mubarak”, que oferece água, sucos, tâmaras, guarda-chuvas e outros itens de proteção contra o calor a milhares de trabalhadores em Abu Dhabi.

A Polícia de Abu Dhabi promoveu, em canteiros de obras de Al Ain, uma ação em parceria com o First Abu Dhabi Bank, distribuindo água, óculos escuros e protetor solar.

Com o apoio das Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI), o Ferjan Dubai, em colaboração com a Fundação Emirados para Ajuda com Água (Suqia) e o Banco de Alimentos dos Emirados, distribuiu 2 milhões de garrafas de água gelada, sucos e picolés a trabalhadores em Dubai, para amenizar os efeitos do calor e reforçar valores de solidariedade e compaixão na comunidade.

A campanha, direcionada a faxineiros, operários da construção civil, entregadores e funcionários da manutenção de vias e áreas verdes, utilizou veículos refrigerados, geladeiras fixas em alojamentos e contou com ampla participação de voluntários.

O centro da Crescente Vermelha dos Emirados em Ajman iniciou uma ação humanitária distribuindo água e sucos gelados a mais de 600 trabalhadores em espaços públicos, enquanto a Sociedade Beit Al Khair se juntou à campanha do MOHRE, entregando 550 refeições acompanhadas de água e sucos em diversos locais de trabalho.