Setor de inteligência artificial de Abu Dhabi cresce 61% em um ano

ABU DHABI, 11 de agosto de 2025 (WAM) – O setor de inteligência artificial (IA) de Abu Dhabi passa por uma expansão acelerada, posicionando o emirado como um polo global de inovação e crescimento na área.

Segundo dados divulgados pela Câmara de Abu Dhabi, o emirado, que conta com 673 empresas de IA, registrou um aumento de 61% no setor entre junho de 2023 e junho de 2024. No cenário global, existem cerca de 90.904 empresas de IA em 2024, o que coloca Abu Dhabi como uma das maiores concentrações do setor no mundo.

O levantamento destaca a ascensão do emirado como o centro de inteligência artificial que mais cresce no Oriente Médio e Norte da África (Mena) e como líder global em negócios, inovação e pesquisa impulsionados por IA.

Abu Dhabi vem estabelecendo padrões internacionais para a adoção da IA em setores estratégicos, apoiada por um conjunto de instituições e entidades de destaque, como o Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada (AIATC), responsável por desenvolver e implementar políticas e estratégias relacionadas a pesquisa, infraestrutura e investimentos em IA e tecnologia avançada; o Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC); o Instituto de Inovação Tecnológica (TII); a AI71; a Hub71; a G42; e a Space42 GIQ.

A Câmara de Abu Dhabi revelou que mais de 58% de todas as empresas de IA do emirado atuam em inovação, pesquisa e consultoria – evidência clara de um ambiente empresarial sofisticado e orientado por pesquisa.

Somente nos últimos seis meses (janeiro a junho de 2025) foram abertas 150 novas empresas de IA, impulsionadas por investimentos estratégicos, infraestrutura avançada e demanda multissetorial.

Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, segundo vice-presidente e diretor-geral da Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi, afirmou: “O setor de inteligência artificial de Abu Dhabi está evoluindo rapidamente, passando da adoção inicial para a transformação prática, com uma parcela crescente das atividades focada em pesquisa, consultoria estratégica e soluções para empresas”.

Ele destacou que o crescimento não se resume aos números, mas reflete uma comunidade vibrante e diversificada de empreendedores, cientistas e líderes globais que veem Abu Dhabi como um polo para empreendimentos tecnológicos inovadores.

“O que diferencia esse ecossistema é a força da colaboração entre governo e empresas, líderes globais e inovadores emergentes, pesquisa e indústria. Na Câmara, vemos como nossa responsabilidade estimular essas conexões e criar as condições para que a inovação prospere, não como exceção, mas como regra”, acrescentou Al Dhaheri.

No centro dessa transformação está o novo roteiro estratégico da Câmara de Abu Dhabi (2025-2028), que prioriza a facilidade para fazer negócios, a defesa de políticas e a conectividade do ecossistema. Um Grupo de Trabalho de Defesa voltado para Inteligência Artificial e Tecnologia reúne líderes do setor que estão moldando ativamente o futuro da IA no emirado, garantindo a Abu Dhabi uma vantagem competitiva distinta e reforçando seu status como centro de inovação e empreendedorismo.