Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente do Chade pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 11 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Mahamat Idriss Déby Itno, presidente do Chade, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente do Chade e ao primeiro-ministro, Allamaye Halina, pela data comemorativa.