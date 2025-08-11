Emirados usam inteligência artificial para ampliar alcance global da língua árabe

ABU DHABI, 10 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos têm se destacado no uso da inteligência artificial (IA) para integrar a língua árabe e seu patrimônio cultural ao ambiente digital, fortalecendo sua presença regional e global como um idioma apto a atender às demandas do futuro.

Diversas instituições do país estão implementando iniciativas baseadas em IA nos setores editorial, educacional, lexicográfico e de produção de conteúdo criativo.

Um dos principais projetos é o Dicionário Histórico da Língua Árabe, considerado uma conquista científica monumental e concluído no ano passado por Sharjah, capital da cultura árabe. A iniciativa documenta a evolução da língua ao longo da história.

Na sequência, foi lançado o projeto “GPT Dicionário Histórico da Língua Árabe”, que utiliza inovações tecnológicas para difundir o idioma mundialmente. Integrado à IA, o dicionário oferece a pesquisadores e interessados mais de 20 milhões de palavras árabes, permitindo escrever e ler textos, convertê-los em vídeos e alimentar continuamente a base de dados. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Academia da Língua Árabe de Sharjah e o Centro de Pesquisas Emirates Scholar.

A Fundação Mohammed bin Rashid Al Maktoum para o Conhecimento também impulsiona a cultura e o conhecimento digitais no mundo árabe e internacionalmente por meio da “Plataforma de Conhecimento Digital”, que já ultrapassa 800 mil títulos e 8,5 milhões de itens digitais distribuídos em mais de 18 bibliotecas especializadas.

O Centro da Língua Árabe de Abu Dhabi, parte do Departamento de Cultura e Turismo, lançou projetos editoriais apoiados por IA, incluindo o primeiro dicionário árabe-inglês abrangente que emprega inteligência artificial e linguística computacional. A ferramenta contém mais de sete mil termos modernos, com pronúncia automatizada, definições simplificadas, exemplos, imagens e classificações gramaticais e semânticas precisas.

Em colaboração com a Universidade de New York University Abu Dhabi e a Universidade Zayed, o centro também desenvolve o Balanced Arabic Readability Corpus (BAREC), que reúne um corpus linguístico de 10 milhões de palavras abrangendo diversos gêneros literários e temáticos.

Na mais recente Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi, foi lançada a iniciativa “Praça Digital”, espaço tecnológico voltado a promover o uso de IA no setor editorial.

Além disso, muitas instituições de ensino têm se empenhado em lançar iniciativas diversas para incentivar o uso da inteligência artificial e de tecnologias modernas no ensino da língua árabe.