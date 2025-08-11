McNulty, da UAE Team Emirates – XRG, vence última etapa e leva título geral do Tour de Pologne

VARSÓVIA, 11 de agosto de 2025 (WAM) — O norte-americano Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) teve uma atuação brilhante no contrarrelógio individual de 12,5 km que encerrou o Tour de Pologne, conquistando tanto a vitória na etapa quanto o título geral da 82ª edição da prova.

Após uma semana desgastante de competição em sete etapas, incluindo a montanhosa e decisiva chegada a Bukowina Tatrzańska, McNulty iniciou o último dia a poucos segundos do líder Victor Langellotti (INEOS Grenadiers). No percurso em torno da Mina de Sal de Wieliczka, o norte-americano completou a prova em 14min31s — 46 segundos mais rápido que Langellotti — e garantiu o triunfo. O desempenho consistente de toda a equipe ao longo da semana também rendeu o primeiro lugar na classificação geral por equipes.

A vitória de McNulty coroou uma semana de sucesso para o time emiradense, que ontem havia comemorado o título geral da Volta a Burgos, conquistado pelo mexicano Isaac Del Toro.

O número de vitórias da equipe na temporada continua crescendo: já são 72 triunfos até o momento em 2025.