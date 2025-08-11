Dois atletas de enduro equestre dos Emirados Árabes Unidos fazem história em corrida de 1.000 km na Mongólia

ULAANBAATAR, 11 de agosto de 2025 (WAM) – Dois atletas de enduro equestre dos Emirados Árabes Unidos, xeique Khalifa Al Hamed e Issa Al Khiyari, concluíram sua participação histórica na corrida de resistência “Mongol Derby” empatando em primeiro lugar com o norte-americano Michael Pollard e a britânica Anna Boden.

A prova, considerada a maior aventura equestre do mundo, percorreu 1.000 km em oito dias, das 7h às 19h, sendo a mais longa do mundo para essa distância. Teve início em 4 de agosto e será encerrada com a cerimônia de premiação nesta quarta-feira(13/08).

O xeique Khalifa Al Hamed afirmou que cruzar a linha de chegada junto com seu compatriota Issa Al Khiyari foi uma conquista por si só, diante das condições extremamente desafiadoras e dos grandes obstáculos encontrados. O percurso incluiu terrenos variados, passagens montanhosas, vales verdes, colinas onduladas, planícies, dunas de areia e leitos de rios.

Al Hamed explicou que os dois estavam determinados a completar a prova até o fim para demonstrar a capacidade dos emiradenses em enfrentar desafios, sem desistir, apesar das adversidades. Enquanto isso, dezenas de competidores abandonaram em diferentes estágios devido à exaustão e à dificuldade de lidar com os cavalos mongóis, e os demais não conseguiram chegar à meta após oito dias.

O xeique destacou que o maior desafio foi justamente lidar com os cavalos mongóis, diferentes das competições em que cada cavaleiro monta o próprio animal. Além disso, permanecer a cavalo cerca de 12 horas por dia tornou simplesmente alcançar a chegada um feito notável na primeira participação de ambos.

O Mongol Derby é uma corrida equestre de resistência e a mais longa do mundo, estendendo-se por 1.000 quilômetros pelas estepes da Mongólia.