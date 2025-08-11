Três medalhas para campeões de jiu-jítsu dos Emirados em Chengdu 2025

CHENGDU (China), 11 de agosto de 2025 (WAM) — A seleção nacional de jiu-jítsu conquistou três medalhas no segundo dia de competições dos Jogos Mundiais Chengdu 2025.

Saeed Al Kubaisi garantiu o ouro na categoria até 85 kg após uma série de lutas contra adversários de Portugal, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Mehdi Al Awlaki ficou com a prata na categoria até 77 kg, e Mohammed Al Suwaidi levou a prata na categoria até 69 kg.

Considerada uma vitrine global para esportes ainda fora do programa olímpico, a 12ª edição dos Jogos Mundiais, realizada de 7 a 17 de agosto na cidade chinesa, reúne cerca de 5 mil atletas de 118 países em 34 modalidades, sendo um dos eventos esportivos internacionais mais importantes.

O vice-presidente da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados, Mohamed Salem Al Dhaheri, afirmou: “O jiu-jítsu nos Emirados comprova, mais uma vez, sua excelência e capacidade de conquistar resultados em qualquer cenário, apoiado pelo crescimento contínuo da modalidade e pelo desempenho da seleção nacional nos palcos continental e mundial. Nossos atletas têm representado o país com orgulho em arenas regionais e internacionais, e o resultado de hoje é ainda mais significativo diante da presença de competidores de alto nível vindos de todo o mundo. Esse sucesso é fruto do trabalho e das iniciativas permanentes da federação para preparar nossos atletas a competir no mais alto nível.”

O medalhista de ouro Saeed Al Kubaisi declarou: “Entrei no campeonato confiante de que poderia conquistar o ouro, pois é o resultado natural do trabalho intenso e dos treinos dos últimos meses. Agradeço à Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados pelo apoio que nos permitiu chegar até aqui e marcar presença em um evento global dessa dimensão.”

Mehdi Al Awlaki disse: “A final foi difícil, mas não desisti em nenhum momento e lutei até o último segundo, porque meu objetivo era o ouro. Fico feliz por levar a prata em um campeonato tão importante e tenho certeza de que virão mais conquistas.”

Nesta terça-feira, os atletas emiradenses competem na categoria absoluto, com Mehdi Al Awlaki, Saeed Al Kubaisi e Mohammed Al Suwaidi no masculino, e Asma Alhosani, Shamsa Al Amri e Shamma Al Kalbani no feminino.