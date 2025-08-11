Emirados Árabes Unidos expressam solidariedade ao Líbano e transmitem condolências por vítimas de explosão em campo militar em Tiro

ABU DHABI, 11 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos manifestaram suas condolências e solidariedade ao Líbano pelas vítimas de uma explosão em uma instalação militar no distrito de Tiro, no sul do país, que aconteceu durante o desempenho de funções e resultou na morte e ferimento de vários soldados.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo libanês diante da tragédia, e desejou pronta recuperação a todos os feridos.