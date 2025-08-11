Ministro do Exterior dos Emirados expressa condolências ao chanceler de Gana por vítimas de acidente de helicóptero militar

ABU DHABI, 11 de agosto de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, apresentou suas condolências ao vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores de Gana, Samuel Okudzeto Ablakwa, pelas vítimas do recente acidente de helicóptero militar.

Em conversa telefônica com seu homólogo ganês, Abdullah expressou solidariedade pelas mortes dos ministros da Defesa, do Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia, além de outros altos funcionários, no acidente ocorrido na região de Ashanti.