ONU condena morte de seis jornalistas palestinos em ataque aéreo israelense em Gaza

NOVA YORK, 12 de agosto de 2025 (WAM) – O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a morte de seis jornalistas palestinos em um ataque aéreo israelense na Cidade de Gaza, informou o porta-voz Stephane Dujarric.

“Essas últimas mortes evidenciam os riscos extremos que jornalistas continuam a enfrentar ao cobrir esta guerra em andamento”, disse Dujarric, acrescentando que Guterres defende a realização de uma investigação independente e imparcial sobre o caso.

Segundo o porta-voz, pelo menos 242 jornalistas palestinos foram mortos em Gaza desde o início do conflito. O secretário-geral destacou que jornalistas e profissionais de imprensa devem ser respeitados e protegidos, podendo exercer seu trabalho sem intimidação ou violência.

Dujarric também relatou que a ONU e seus parceiros reuniram suprimentos de alimentos e kits de higiene no cruzamento de Karem Abu Salem. No entanto, devido à situação de desespero generalizado, a carga foi descarregada diretamente dos caminhões antes de chegar aos locais previstos. “As pessoas precisam de uma linha de vida confiável para sobreviver, não apenas de gotas de ajuda”, afirmou.

O porta-voz informou ainda que trabalhadores humanitários transportaram combustível pelo mesmo ponto de passagem no dia anterior, mas que as autoridades israelenses permitem, em média, apenas cerca de 150 mil litros por dia — volume considerado muito abaixo do mínimo necessário para manter operações vitais na Faixa de Gaza.

Dujarric alertou que mais da metade das ambulâncias do Crescente Vermelho Palestino está fora de operação por falta de combustível e peças de reposição, cuja entrada no território está proibida.