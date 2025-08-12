Abu Dhabi reconhece 18 hospitais por excelência no monitoramento da saúde materna e infantil

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) – A Autoridade da Primeira Infância de Abu Dhabi (ECA, na sigla em inglês), em colaboração com o Centro de Saúde Pública de Abu Dhabi (ADPHC) e a Universidade Khalifa, celebrou as conquistas de 18 hospitais do emirado pelo papel de destaque na implementação do primeiro programa de monitoramento da saúde materna e infantil baseado na população.

Lançado em 2023, o programa visa transformar os cuidados de saúde de mães e bebês ao integrar dados comportamentais, sociais, econômicos e clínicos para acompanhar, de forma abrangente, a jornada da gravidez e do pós-parto. A iniciativa serve como base para políticas públicas fundamentadas em evidências e para intervenções preventivas em todo o emirado.

Foram reconhecidos: Corniche Hospital, Danat Al Emarat Hospital, Mediclinic Airport Road Hospital, Madinat Zayed Hospital, Kanad Hospital, Tawam Hospital, Sheikh Shakhbout Medical City, NMC Royal Women’s Hospital LTD, Burjeel Hospital LLC, NMC Specialty Hospital LTD – Abu Dhabi, Mediclinic Al Jowhara Hospital, Mediclinic Al Noor Hospital, NMC Royal Hospital LTD Khalifa City, NMC Royal Hospital LTD MBZ City, LLH Hospital Al Musaffah, LLH Hospital – Musrief, Medeor 24x7 Hospital e Burjeel Medical City.

Dr. Yousef Al Hammadi, diretor-executivo de Conhecimento e Impacto da ECA, disse que, “em colaboração com o Centro de Saúde Pública de Abu Dhabi, criamos um programa que ouve as mães, registra suas experiências de vida e oferece informações valiosas sobre como a jornada da gravidez afeta tanto a saúde materna quanto a infantil. Esse entendimento aprofundado está nos ajudando a adaptar o apoio e o cuidado para refletir as reais necessidades das famílias em nossa comunidade.”

Já o diretor-geral do ADPHC, Dr. Rashed Obaid Al Suwaidi, afirmou que a medida reflete o compromisso de Abu Dhabi em construir um ecossistema de saúde pública preventivo de classe mundial. “O Programa de Monitoramento da Saúde Materna e Infantil utiliza dados em tempo real para nos ajudar a compreender profundamente os fatores que influenciam a saúde de mães e crianças e a elaborar intervenções que sejam oportunas, direcionadas e equitativas”, afirmou.

Os principais objetivos do Programa de Monitoramento da Saúde Materna e Infantil incluem gerar informações em tempo real para melhorar os resultados de saúde de mães e bebês, com foco nas taxas de amamentação, nutrição materna, saúde mental e peso ao nascer, além de compreender os fatores sociais e comportamentais que levam ao baixo peso neonatal, identificando e enfrentando determinantes sociais da saúde, o que possibilita intervenções proativas e apoio de longo prazo.

O programa foi testado pela primeira vez em 2023 no Corniche Hospital, Danat Al Emarat Hospital, Mediclinic Airport Road Hospital e Madinat Zayed Hospital. A participação aleatória garantiu ampla representatividade demográfica e resultou em alto engajamento das mães. Até meados de 2025, a iniciativa foi ampliada para 18 hospitais do emirado, com mais de 3.417 mães participantes até o momento.