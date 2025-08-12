Governante de Sharjah aprova estrutura organizacional dos Arquivos de Sharjah

SHARJAH, 12 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, assinou um decreto que estabelece a nova organização dos Arquivos de Sharjah.

O decreto aprova a estrutura organizacional geral dos Arquivos Nacionais de Sharjah e determina que o Conselho Executivo adote as medidas necessárias para sua implementação. Entre elas estão a definição do quadro organizacional detalhado, com aprovação das descrições de cargos das diferentes unidades em conformidade com o mandato da entidade, e a criação, fusão ou dissolução de unidades ligadas aos departamentos previstos na estrutura geral.