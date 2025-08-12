Chefe de Cibersegurança lança pedra fundamental de edifício de segurança nas Maldivas

MALÉ, 12 de agosto de 2025 (WAM) — O dr. Mohamed Al Kuwaiti, chefe de Cibersegurança do governo dos Emirados Árabes Unidos, integrou a delegação do país em visita oficial às Maldivas e lançou a pedra fundamental do novo Edifício de Segurança e Proteção na capital, Malé.

Participaram da cerimônia Ali Ihusaan, ministro de Segurança Interna e Tecnologia; Ismail Naveen, comissário de Polícia do Serviço de Polícia das Maldivas; e representantes da empresa emiradense Presight, responsável pela execução do projeto. A iniciativa reflete as diretrizes da liderança dos Emirados e reforça as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a República das Maldivas.

O novo prédio será um centro vital de infraestrutura soberana no país. Abrigará um avançado centro de dados e o Centro de Operações de Cibersegurança do Serviço de Polícia das Maldivas, além de plataformas baseadas em inteligência artificial, análise de big data e ciência de dados. Essas capacidades vão reforçar o monitoramento e a resposta a ameaças à segurança, apoiar a tomada de decisões com base em dados e aprimorar a proteção preventiva e o planejamento operacional.

A Presight entregará o projeto de acordo com padrões internacionais, oferecendo infraestrutura técnica integrada para proteger dados soberanos e melhorar a eficiência operacional, fortalecendo a adoção de soluções digitais avançadas de segurança pelas Maldivas em parceria com nações aliadas.

Durante a visita, o dr. Al Kuwaiti também inaugurou o Centro de Operações de Cibersegurança do Serviço de Polícia das Maldivas, que tem como objetivo ampliar a capacidade de monitoramento, detecção e análise, além de elevar o nível de prontidão para enfrentar ameaças cibernéticas.

Ele ainda manteve reuniões oficiais com o ministro de Informação e Tecnologia do Governo e com o chefe do Centro Nacional de Cibersegurança das Maldivas, discutindo cooperação em tecnologia da informação e cibersegurança, avaliando desafios digitais e explorando parcerias em inteligência artificial e análise de big data, com base na experiência dos Emirados na proteção de infraestrutura crítica e no fomento à inovação digital.