5ª etapa do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-Jítsu começa no sábado

DUBAI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — A quinta etapa do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-Jítsu, dedicada às competições no-gi (sem quimono), será realizada de 16 a 17 de agosto no Al Nasr Club, em Dubai, com a participação de cerca de mil atletas de clubes e academias de todo o país.

Organizada pela Federação Emiradense de Jiu-Jítsu, a etapa contará com disputas de alto nível em todas as divisões. No primeiro dia, acontecem as lutas nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16; no segundo, será a vez das divisões sub-18, adulto e máster.

O vice-presidente da federação, Mohamed Salem Al Dhaheri, afirmou que as competições no-gi destacam novas facetas das habilidades dos atletas e incentivam a adoção de técnicas inovadoras e diversificadas durante as lutas, contribuindo para o trabalho da federação de desenvolver e aprimorar as capacidades dos competidores.

Segundo ele, a categoria representa um desafio distinto das competições tradicionais com quimono, exigindo maior velocidade, preparo físico e habilidade tática, o que enriquece a experiência do público e confere ao evento um caráter dinâmico e emocionante.

“Desde sua criação, o campeonato, que leva um nome muito querido para nós, tem ajudado a formar gerações fortes, tanto mental quanto fisicamente. É um passo importante no desenvolvimento do jiu-jítsu nos Emirados e na elevação da modalidade a novos patamares de excelência”, disse Al Dhaheri.