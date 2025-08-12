Centro Aeroespacial Mohammed Bin Rashid inaugura complexo para apoiar serviços de aviação

DUBAI, 12 de agosto de 2025 (WAM) – O Centro Aeroespacial Mohammed Bin Rashid (MBRAH, na sigla em inglês), localizado em Dubai South, anunciou o lançamento do novo Sky Support Complex, uma instalação para atender à crescente demanda por serviços relacionados à aviação na região.

Situado na Aerospace Supply Chain Zone, o complexo terrestre ocupa uma área total de 16.661 metros quadrados e conta com 14 unidades premium. O espaço oferece acesso facilitado, flexibilidade e infraestrutura de padrão internacional, tornando-se uma opção estratégica para empresas que desejam operar em um ambiente dinâmico nos setores aeroespacial e logístico.

As empresas instaladas no Sky Support Complex se beneficiarão das vantagens de operar em uma zona franca alfandegada que permite 100% de propriedade estrangeira. Além disso, o complexo dispõe de infraestrutura superior em comparação a outras zonas francas, com opções flexíveis de armazéns, escritórios e espaços comerciais para diferentes necessidades.

A proximidade com o Aeroporto Internacional Al Maktoum garante conectividade operacional direta e integração com o ecossistema mais amplo de Dubai South.

Mohammad Al Falasi, vice-CEO do Centro Aeroespacial Mohammed Bin Rashid, afirmou que o crescimento sustentado do setor de aviação e a crescente demanda por serviços relacionados à aviação, vindos de empresas regionais e globais, motivaram o centro a continuar expandindo a infraestrutura. "O lançamento do Sky Support Complex responde diretamente a essa necessidade, refletindo nosso compromisso em oferecer instalações de alta qualidade que apoiem nossos parceiros e reforcem a posição de Dubai como centro global de aviação”, disse.

O MBRAH oferece conectividade de alto nível para empresas do setor aeroespacial e é um destino em zona franca para companhias aéreas, empresas de jatos privados, centros de manutenção e reparo, além de indústrias associadas. Desenvolvido por Dubai South, o hub também abriga centros de manutenção, treinamento e ensino, com o objetivo de fortalecer a engenharia e consolidar a visão do emirado de se tornar um polo líder na aviação global.