Conselho Muçulmano de Anciãos saúda acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) – O Conselho Muçulmano de Anciãos saudou o anúncio de um acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia, classificando-o como um passo histórico para alcançar a paz e a estabilidade na região do Cáucaso.

Em comunicado, o conselho reafirmou seu apoio a todas as iniciativas voltadas à promoção da paz, reconciliação e aos valores de diálogo, tolerância, coexistência e fraternidade humana.

A entidade exortou todos os atores internacionais a apoiarem o acordo e a garantirem sua plena implementação, contribuindo, assim, para o fortalecimento da paz e da segurança regionais e globais. O conselho renovou seu apelo a todas as nações e povos para que adotem a tolerância e a convivência pacífica, rejeitem a violência e o ódio e colaborem na construção de um futuro melhor, pautado pela paz, compreensão e harmonia.