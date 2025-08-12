Parlamento Árabe destaca papel crucial da juventude no desenvolvimento sustentável

CAIRO, 12 de agosto de 2025 (WAM) – Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, presidente do Parlamento Árabe, ressaltou o papel central da juventude como pilar fundamental para o progresso das nações árabes e força motriz para alcançar o desenvolvimento sustentável.

Em declaração por ocasião do Dia Internacional da Juventude, celebrado anualmente em 12 de agosto, Al Yamahi enfatizou a necessidade de aproveitar o potencial dos jovens e capacitá-los por meio de treinamento, desenvolvimento de competências e incentivo ao empreendedorismo. Essas ações, destacou, contribuem diretamente para o fortalecimento do desenvolvimento econômico e social, além de ajudar a enfrentar os desafios atuais.

O presidente do Parlamento Árabe reafirmou o apoio da entidade a iniciativas voltadas ao aprimoramento das habilidades dos jovens e defendeu uma cooperação árabe mais sólida para oferecer um ambiente favorável, com oportunidades de emprego, educação e inovação. Isso, acrescentou, permitirá que eles expressem seus talentos e criatividade, com benefícios concretos para o desenvolvimento de suas comunidades.