Aldar anuncia terceiro projeto residencial na Ilha Fahid, em Abu Dhabi

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) – A Aldar anunciou o lançamento do Fahid Beach Terraces, um complexo residencial de seis edifícios à beira-mar, localizado na Ilha Fahid, em Abu Dhabi.

O novo empreendimento oferece comodidades voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida dos moradores, incluindo complexos de saúde, estúdios de ginástica e outras instalações para um estilo de vida ativo. Com 501 unidades, o projeto apresenta uma variedade de residências de luxo, que vão de apartamentos de um a quatro quartos e dúplex a seis coberturas exclusivas com cinco quartos.

O Fahid Beach Terraces foi concebido para refletir a visão de sustentabilidade mais ampla da Ilha Fahid – a primeira ilha do mundo certificada pela Fitwel –, unindo excelência em design, inovação e o compromisso da Aldar com um desenvolvimento de propósito.

Os edifícios residenciais têm como meta alcançar certificação Fitwel 2 estrelas, Estidama 3 Pérolas e LEED Ouro. O empreendimento estará aberto a compradores de todas as nacionalidades e terá vendas iniciadas em 27 de agosto de 2025.