Ministério do Interior realiza atividades pelo Dia Internacional da Juventude e inaugura primeiro espaço juvenil no âmbito federal

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — O ministro de Estado para Assuntos da Juventude, Sultan Saif Al Neyadi, participou das atividades do Dia Internacional da Juventude na sede do Ministério do Interior (MoI) em Abu Dhabi e inaugurou o primeiro espaço dedicado à juventude no âmbito do governo federal.

O evento contou com a presença de altos funcionários do MoI, líderes policiais e representantes de organizações juvenis. A abertura incluiu um discurso destacando o compromisso da liderança dos Emirados com o empoderamento dos jovens e o papel do MoI no desenvolvimento de suas competências, em consonância com as diretrizes do xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior.

A cerimônia apresentou um panorama da trajetória e das conquistas do Conselho da Juventude do MoI, a formatura da primeira turma do programa Nucleus of the Future — com duração de seis meses e voltado à capacitação de emiradenses para carreiras na segurança e na polícia — e a premiação de cinco projetos de destaque liderados por jovens, no âmbito da iniciativa Nabras Al Shabab.

Al Neyadi visitou exposições sobre projetos atuais e futuros do conselho, como o projeto Exceptional Leader, no Colégio de Polícia, e o programa Young Leaders.

Credenciado pela Autoridade Federal da Juventude, o novo espaço tem como objetivo ampliar a participação dos jovens nas tomadas de decisão, incentivar a inovação e oferecer infraestrutura para oficinas, eventos e sessões de brainstorming. É o primeiro do gênero entre ministérios e órgãos federais.

O evento foi encerrado com um painel de debate juvenil, organizado pelo Conselho da Juventude do MoI, em comemoração ao Dia Internacional da Juventude.