Abu Dhabi conclui mais de 1.000 transplantes de órgãos pelo programa Hayat

ABU DHABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) — Abu Dhabi consolidou sua posição como polo médico regional e global ao alcançar um marco significativo em transplantes de órgãos.

Desde o lançamento, em 2017, do Hayat — Programa Nacional de Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos Humanos —, foram realizados 1.090 transplantes no emirado até 2024.

O marco, anunciado no Dia Mundial da Doação de Órgãos, destacou o recorde de 290 procedimentos em 2024, incluindo sete transplantes de coração, 142 de rim, 117 de fígado, 22 de pulmão e dois de pâncreas.

O sistema de saúde de Abu Dhabi segue ampliando fronteiras com cirurgias complexas, como transplantes múltiplos e procedimentos assistidos por robótica, que aumentam a precisão cirúrgica e aceleram a recuperação. Essas conquistas são possíveis graças a quatro centros de referência: Cleveland Clinic Abu Dhabi, Sheikh Khalifa Medical City (SKMC), Burjeel Medical City (BMC) e Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC).

A Cleveland Clinic Abu Dhabi tem papel central no avanço do transplante nos Emirados. Criado em 2017 como o primeiro centro de transplantes múltiplos do país, o hospital realizou, só em 2024, 241 transplantes desse tipo, incluindo o primeiro transplante combinado de coração e pulmão dos Emirados.

Outros marcos incluem o primeiro transplante combinado de pulmão e fígado da região, em 2023, e o primeiro intercâmbio triplo de rins do país. O hospital também abriga a única UTI dedicada a transplantes múltiplos e o único programa de transplante de pulmão dos Emirados.

A Sheikh Khalifa Medical City, subsidiária da PureHealth — maior plataforma de saúde do Oriente Médio —, realizou mais de 114 transplantes de rim em 2024 e continua a expandir o programa de transplante de fígado para adultos e crianças, reforçando o compromisso com atendimento de padrão internacional e melhores resultados para pacientes.

A Sheikh Shakhbout Medical City se destaca em pesquisa e ensino, com dez apresentações em conferências internacionais e o prêmio de Melhor Resumo no ISODP 2023, em Las Vegas. A unidade fez o primeiro transplante de doador positivo para Covid-19 nos Emirados, demonstrando liderança médica e inovação. Em 2022, ficou em segundo lugar entre os hospitais do país no número de doadores efetivos.

A Burjeel Medical City também se tornou referência em transplantes múltiplos. Entre suas realizações estão o primeiro transplante hepático pediátrico de doador vivo do país, o primeiro transplante renal incompatível por tipo sanguíneo (ABO) e o transplante hepático pediátrico mais jovem dos Emirados, em um bebê de apenas cinco meses.

“Alcançar este marco é prova do compromisso inabalável de Abu Dhabi em oferecer atendimento de excelência. Com infraestrutura, talentos e inovação, o emirado se tornou um centro de transplantes de órgãos na região e além”, afirmou a subsecretária do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, Noura Khamis Al Ghaithi.

Ela incentivou a população a se inscrever no programa Hayat, lembrando que uma única pessoa pode salvar várias vidas.