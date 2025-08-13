Grupo AD Ports registra receita de AED 4,83 bilhões no 2º trimestre de 2025

ABU DHABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – O Grupo AD Ports anunciou os resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025. A receita do grupo avançou 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando AED 4,83 bilhões, impulsionada pelos clusters de Portos, Cidades Econômicas e Zonas Francas, e Marítimo e de Navegação.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) trimestral cresceu 9% na comparação anual, para AED 1,17 bilhão, com margem de 24,2% no trimestre.

O lucro antes de impostos atingiu AED 519 milhões, alta de 5% sobre o mesmo período de 2024, influenciado principalmente pelo aumento das despesas com depreciação, amortização e custos financeiros.

O lucro líquido total manteve-se estável em AED 445 milhões devido ao aumento do imposto de renda. O lucro por ação (LPA) ficou em AED 0,07, também estável em relação ao ano anterior.

Os investimentos no trimestre somaram AED 928 milhões, com a maior parte direcionada para ativos dos clusters Marítimo e de Navegação, Cidades Econômicas e Zonas Francas, e Portos. A intensidade de capital (Capex) caiu para 19% da receita do grupo, contra 28% um ano antes.

Com forte desempenho operacional e conversão de caixa de 97% no trimestre, o fluxo de caixa operacional alcançou AED 1,14 bilhão, quase o dobro do registrado no mesmo período de 2024. Como resultado, o fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) ficou positivo tanto no trimestre quanto no acumulado do ano.

O desempenho operacional foi sólido nos clusters de Portos, Cidades Econômicas e Zonas Francas (EC&FZ) e Marítimo e de Navegação, que juntos representaram mais de 90% do Ebitda do trimestre. Em Portos, o volume de contêineres cresceu 17% e o de carga geral, 13% na comparação anual.

O Terminal CMA, no Porto Khalifa, que iniciou operações comerciais no início de 2025, registrou taxa de utilização de 80% no trimestre e de 62% no acumulado do ano.

Em EC&FZ, foram locados mais 600 mil m² de terrenos no segundo trimestre, elevando o total locado no ano para 1,6 km². A taxa de ocupação no segmento de alojamento de trabalhadores, da Sdeira Group, subiu para 80%, ante 63% no 2º trimestre de 2024 e 75% no 1º trimestre de 2025.

No cluster Marítimo e de Navegação, o volume de transporte marítimo feeder de contêineres cresceu 34% na comparação anual, enquanto a frota de navios graneleiros, multipropósito e Ro-Ro chegou a 34 unidades no segundo trimestre, ante 28 no mesmo período de 2024.

O diretor-presidente e CEO do grupo, capitão Mohamed Juma Al Shamisi, afirmou que o modelo de negócios baseado em cinco clusters segue proporcionando crescimento sustentável, apesar do cenário macroeconômico e geopolítico desafiador. Ele destacou que a flexibilidade estratégica do grupo ajudou a neutralizar pressões externas e aproveitar oportunidades em mercados dinâmicos, como o Mar Vermelho e corredores comerciais emergentes na Ásia Central.

Segundo ele, “a natureza lucrativa de longo prazo da nossa internacionalização, que está alinhada à visão da nossa liderança e, apesar de obstáculos temporários, está posicionando o Grupo AD Ports como líder em comércio sustentável, transporte, logística e desenvolvimento econômico”.