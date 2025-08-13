Brasil concede maior honraria do país a embaixador dos Emirados Árabes Unidos

BRASÍLIA, 13 de agosto de 2025 (WAM) – O Ministério das Relações Exteriores do Brasil concedeu a Saleh Ahmed Al Suwaidi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Grã-Cruz, em reconhecimento às contribuições para o fortalecimento da parceria estratégica entre os países por ocasião do término de seu mandato.

A condecoração, entregue a Al Suwaidi durante cerimônia no Ministério das Relações Exteriores, é a mais alta honraria concedida pelo governo brasileiro a cidadãos estrangeiros. Tradicionalmente, é destinada a chefes de governo, embaixadores e outras personalidades, refletindo o apreço diplomático do Brasil pelas contribuições dos agraciados.

Em seu discurso, Carlos Duarte, secretário de Oriente Médio e África do Ministério das Relações Exteriores, destacou o progresso alcançado na parceria estratégica entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, bem como os acordos e memorandos de entendimento firmados entre os países. Ele também ressaltou o crescimento dos investimentos dos Emirados no Brasil em diversos setores estratégicos e desejou sucesso a Al Suwaidi em seus futuros empreendimentos.

Por sua vez, Al Suwaidi expressou gratidão à liderança brasileira pela honraria, que reflete os laços sólidos entre os dois países e seus povos. Reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer as relações com o Brasil, considerado um parceiro importante e influente, e em explorar novas oportunidades de cooperação.

O embaixador destacou seu orgulho em representar o país em Brasília, observando que as conquistas alcançadas resultaram de esforços conjuntos com todas as instituições brasileiras. Ele manifestou otimismo quanto ao futuro da parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil, especialmente em áreas emergentes como inovação, inteligência artificial, centros de dados, indústrias avançadas e energia.