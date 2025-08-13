Emirados disputarão etapa de abertura do Campeonato Mundial de Aquabike na Indonésia

ABU DHABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) – O campeão dos Emirados Árabes Unidos, Rashid Al Mulla, da equipe Abu Dhabi do Clube de Esportes Náuticos de Abu Dhabi, participará da etapa de abertura do Campeonato Mundial de Aquabike, na categoria freestyle, que será realizada no Lago Toba, na Indonésia, de 15 a 17 de agosto.

Al Mulla está entre os principais atletas do mundo na modalidade e já conquistou o título mundial seis vezes, em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2024. Ele também obteve um resultado de destaque na rodada final do ano passado, no Lago Toba, ao alcançar a pontuação máxima de 147 pontos.