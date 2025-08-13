Saud bin Saqr recebe embaixador da Ucrânia em visita de despedida

RAS AL KHAIMAH, 13 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu, em seu palácio na Cidade Saqr bin Mohammed, o embaixador da Ucrânia nos Emirados Árabes Unidos, Dmytro Senik, por ocasião do término de seu mandato.

O governante elogiou os esforços do diplomata para fortalecer a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a Ucrânia em diversas áreas e desejou-lhe sucesso em suas futuras atividades.

Senik expressou profunda gratidão e apreço pela calorosa acolhida e hospitalidade, destacando a relevância regional e internacional dos Emirados e elogiando a cooperação e o apoio recebidos durante seu período no cargo.