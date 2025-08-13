Chanceler dos Emirados discute relações bilaterais e incêndios florestais com premiê de Montenegro

ABU DHABI, 13 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, conversou com o primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajić, sobre o fortalecimento das relações bilaterais e formas de acelerar a cooperação entre os dois países para atender a interesses comuns.

Durante a ligação, os dois abordaram a situação do incêndio florestal que afeta algumas áreas do país europeu. O chanceler destacou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Estado amigo de Montenegro diante dessas circunstâncias excepcionais e afirmou que o país está pronto para fornecer o apoio e a assistência necessários para mitigar os impactos do fogo.

Abdullah bin Zayed também ressaltou as relações privilegiadas entre as duas nações e expressou seus votos de segurança e prosperidade contínuas para Montenegro e seu povo.