Comitê Paralímpico Nacional disputará Mundial de tiro ao prato paralímpico em Brno

ASTANA, 13 de agosto de 2025 (WAM) – O Comitê Paralímpico Nacional participará do Campeonato Mundial de tiro ao prato paralímpico Brno 2025, que será realizado na República Tcheca de 9 a 15 de setembro. Os Emirados Árabes Unidos serão representados por quatro atletas: Saif Mohamed Hilal Al Hamiri, Mohamed Hashil Al Habsi, Mohamed Ali Al Hashemi e Ahmed Abu Haliba.

Dhiban Salem Al Muhairi, secretário-geral do Comitê Paralímpico Nacional, informou que será realizado um campo de treinamento internacional para os atletas participantes entre 25 de agosto e o início da competição.

O comitê também participou da 8ª conferência da Assembleia Geral organizada pelo Comitê Paralímpico Asiático, que foi concluída ontem na capital do Cazaquistão, Astana.