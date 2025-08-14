Mundo árabe condena declarações de Netanyahu sobre “Grande Israel”

CAIRO, 14 de agosto de 2025 (WAM) — A Liga Árabe condenou, nos termos mais duros, as declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre a anexação de partes de territórios de Estados árabes soberanos, em preparação para a criação do que chamou de “Grande Israel”.

A organização considerou que tais declarações violam a soberania dos Estados árabes e tentam minar a segurança e a estabilidade da região.

Em comunicado, a Liga afirmou que as declarações representam uma ameaça grave à segurança nacional árabe coletiva e um desafio flagrante ao direito internacional e aos princípios da legitimidade internacional. O texto acrescenta que as falas refletem intenções expansionistas e agressivas inaceitáveis e revelam uma mentalidade extremista impregnada de delírios coloniais.

No mesmo contexto, o Egito condenou as declarações divulgadas por alguns meios de comunicação israelenses sobre o chamado “Grande Israel” e reiterou seu compromisso com o estabelecimento da paz no Oriente Médio. Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo egípcio solicitou esclarecimentos oficiais sobre essas declarações, citando os sinais que carregam e o potencial de provocar instabilidade.