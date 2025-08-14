Dubai International Airport deve receber mais de 3,6 milhões de passageiros no pico de volta às aulas

DUBAI, 14 de agosto de 2025 (WAM) — O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) se prepara para um movimento intenso no fim das férias de verão, com famílias retornando das viagens e estudantes voltando para a cidade antes do início do novo ano letivo.

Entre 13 e 25 de agosto, a expectativa é de que mais de 3,6 milhões de passageiros passem pelo terminal, com média diária de 280 mil. A sexta-feira (15/08) deve ser o dia mais movimentado, com mais de 290 mil viajantes.

O pico coincide com um primeiro semestre recorde, no qual Dubai recebeu 9,88 milhões de visitantes internacionais que pernoitaram na cidade — alta de 6% na comparação anual — e o DXB movimentou mais de 46 milhões de passageiros, mantendo-se como o maior aeroporto do mundo em número de viajantes internacionais.

A Dubai Airports trabalha em parceria com a comunidade oneDXB — que reúne companhias aéreas, autoridades de controle e parceiros comerciais e de serviços — para garantir uma experiência tranquila aos viajantes durante o período de maior demanda.

O terminal oferece suporte ampliado para Pessoas com Deficiência, incluindo rotas de acessibilidade sinalizadas, atendimento discreto a usuários com colares de girassol (Sunflower Lanyards) e um lounge exclusivo para assistência no Terminal 2.