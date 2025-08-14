Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente do Paquistão pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan enviou uma mensagem de felicitações ao presidente Asif Ali Zardari, do Paquistão, pela celebração do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Tribunal Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente Zardari e ao primeiro-ministro Muhammad Shehbaz Sharif pela ocasião.