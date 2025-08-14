Ajman e Uganda discutem oportunidades de investimento

AJMAN, 14 de agosto de 2025 (WAM) — Abdullah bin Mohammed Al Muwaiji, presidente da Câmara de Ajman, reuniu-se com Zaake Wanume Kibedi, embaixador de Uganda nos Emirados Árabes Unidos, para tratar de oportunidades de investimento mútuo, do fortalecimento das relações econômicas e do aumento do comércio bilateral entre Ajman e Uganda.

O encontro, realizado na sede da Câmara de Ajman, contou com a presença de Salem Al Suwaidi, diretor-geral da entidade; Aisha Al Nuaimi, diretora do Departamento de Promoção de Investimentos e Negócios; e de uma delegação da embaixada de Uganda.

Al Muwaiji reafirmou o compromisso da Câmara em construir pontes de cooperação com todos os países para reforçar os laços econômicos e comerciais, melhorar o ambiente de negócios no emirado e atrair investimentos em diversos setores. Ele destacou o potencial agrícola de Uganda, além das indústrias de alimentos, têxteis e outras áreas que podem servir de base para parcerias entre investidores dos dois lados.

Durante a reunião, foi apresentada uma visão abrangente sobre as oportunidades de investimento em Ajman, ressaltando características como localização estratégica, infraestrutura desenvolvida, facilidade para fazer negócios e a integração dos serviços governamentais. Também foram destacados os setores promissores, como indústria, turismo, construção, imobiliário, educação, saúde e serviços.

O encontro terminou com a recomendação de reuniões conjuntas entre empresários e investidores de ambos os países, a fim de facilitar a troca de experiências e explorar possíveis parcerias. Os investidores ugandenses também foram convidados a visitar Ajman e conhecer as oportunidades disponíveis na zona franca do emirado, na região de Al Zorah e em outros setores-chave.

Por sua vez, Kibedi elogiou os esforços da Câmara de Ajman para reforçar os laços econômicos e destacou as vantagens competitivas do emirado. Ele reafirmou a disposição de Uganda em ampliar a cooperação em comércio, indústria e serviços, além de convidar a Câmara a participar do Fórum Empresarial Emirados-Árabes–Uganda, previsto para outubro, em Kampala.