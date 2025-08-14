Emirados Árabes Unidos reforçam compromisso com investimentos em água na África em cúpula na Cidade do Cabo, em preparação para Conferência da ONU de 2026

CIDADE DO CABO, 14 de agosto de 2025 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, liderou a delegação do país na Africa Water Investment Summit, realizada de 13 a 15 de agosto na Cidade do Cabo, África do Sul.

A delegação incluiu também Abdulla Balalaa, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade.

Convocada pela África do Sul em sua presidência do G20 e organizada em parceria com a Comissão da União Africana, o Programa Continental de Investimentos em Água (AIP), o Painel Internacional de Alto Nível da UA-AIP sobre Investimentos em Água para a África e a Agência de Desenvolvimento da União Africana – NEPAD, a cúpula reuniu líderes mundiais com o objetivo de mobilizar investimentos em projetos de água e saneamento resilientes ao clima, impulsionando a segurança hídrica, o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável no continente.

Na condição de coanfitrião da Conferência da ONU sobre Água de 2026, os Emirados participaram como parte do processo preparatório inclusivo e transparente que o país vem conduzindo há mais de um ano.

Na sessão de abertura, o xeique Shakhboot afirmou: “Os Emirados veem o investimento na segurança hídrica da África como um investimento na estabilidade global, na prosperidade e em metas climáticas comuns. Nossa visão para a Conferência da ONU de 2026 é reunir governos e investidores em uma plataforma de acordos concretos e de impacto mensurável”.

O ministro acrescentou que o compromisso do país se inspira no legado do fundador da nação, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que fez do acesso à água potável e ao saneamento um pilar de seu trabalho filantrópico. “Esse legado continua hoje, como mostra a Iniciativa Mohamed bin Zayed para a Água, lançada em fevereiro de 2024 para enfrentar a escassez global com tecnologias inovadoras”, disse.

Durante a cúpula, o presidente de Botsuana, Duma Boko, como presidente do Global Water Changemakers Awards, entregou prêmios a seis chefes de Estado e de governo. Os Emirados foram um dos agraciados, reconhecidos por seu papel como coanfitriões da Conferência da ONU de 2026.

A delegação também participou de uma mesa-redonda ministerial de alto nível e de uma plenária com mais de 1.000 representantes, em parceria com Senegal, AUDA-NEPAD, Children’s Investment Fund Foundation, Global Climate Finance Center e Global Water Partnership, para identificar entregas concretas em financiamento e investimento em água rumo à conferência de 2026.

O encontro aconteceu um mês após a adoção, por consenso, dos seis temas de diálogo interativo da Conferência da ONU sobre Água de 2026, incluindo o dedicado a “Investimentos em Água”.