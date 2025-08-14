EAU manifestam solidariedade à Índia e apresentam condolências por vítimas de enchentes

ABU DHABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos manifestaram suas sinceras condolências e solidariedade à Índia pelas vítimas das enchentes provocadas por fortes chuvas, que deixaram dezenas de mortos e feridos, centenas de desaparecidos e causaram grandes prejuízos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores expressou suas condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo da República da Índia, e desejou rápida recuperação a todos os feridos.