Suspeito de alta periculosidade é preso e entregue às autoridades chinesas

ABU DHABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos entregou um procurado às autoridades da China. O suspeito foi preso pela Polícia de Dubai, em cumprimento a uma notificação vermelha emitida pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Ele é considerado um dos criminosos mais procurados pelas autoridades chinesas, acusado de chefiar uma rede criminosa organizada responsável por operar sites fraudulentos de apostas avaliados em milhões de dólares.

As autoridades chinesas agradeceram a cooperação dos Emirados Árabes Unidos e manifestaram interesse em fortalecer a colaboração e a atuação conjunta para garantir a segurança das sociedades e da comunidade internacional.