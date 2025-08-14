Presidente dos Emirados e príncipe-herdeiro saudita discutem relações fraternas e esforços para enfrentar desafios regionais em conversa telefônica

ABU DHABI, 14 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o príncipe-herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, discutiram, em conversa telefônica, as relações fraternas e formas de ampliar a cooperação em diversas áreas para atender a interesses comuns.

As autoridades também analisaram questões regionais e internacionais de interesse mútuo, incluindo esforços para lidar com os desdobramentos no Oriente Médio e reforçar a segurança, a estabilidade e a paz na região.