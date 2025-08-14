Emir do Qatar concede condecoração “Al Wajbah” a embaixador dos Emirados Árabes Unidos

DOHA, 14 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Estado do Qatar, concedeu a condecoração “Al Wajbah” ao xeique Zayed bin Khalifa bin Sultan Al Nahyan, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Estado do Qatar, em reconhecimento aos seus esforços para fortalecer as relações fraternas e a cooperação entre os dois países, e por ocasião do término de sua missão como embaixador dos Emirados em Doha.

Durante uma recepção realizada na quinta-feira no Palácio Amiri Diwan, o xeique Tamim bin Hamad Al Thani transmitiu seus votos de êxito contínuo ao xeique Zayed bin Khalifa Al Nahyan.

Por sua vez, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos expressou sua gratidão e apreço ao xeique Tamim bin Hamad Al Thani pelo apoio e pela assistência recebidos, que contribuíram para o êxito de sua missão diplomática e para o fortalecimento dos laços fraternos entre os dois países.