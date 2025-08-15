Economia japonesa cresce 1,0% no segundo trimestre de 2025

TÓQUIO, 15 de agosto de 2025 (WAM) – A economia do Japão registrou crescimento real anualizado de 1% no período de abril a junho, marcando o quinto trimestre consecutivo de expansão. O avanço foi impulsionado por investimentos sólidos em capital, embora a alta dos preços continue a pesar sobre o consumo das famílias, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (15/08) pelo governo.

No segundo trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB), ajustado pela inflação, aumentou 0,3% em relação ao período de janeiro a março. O PIB corresponde ao valor total de bens e serviços produzidos no país.