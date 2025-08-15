Presidente dos Emirados e vice-presidentes felicitam líderes mundiais por independência e datas nacionais

ABU DHABI, 15 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagens de parabéns à presidente da Índia, Droupadi Murmu, e ao presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso, por ocasião das datas de independência de seus países.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan também enviou uma mensagem de congratulações ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pelo Dia da Libertação do país, e ao príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein, pelo Dia Nacional.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, encaminharam mensagens semelhantes para Murmu, Nguesso, Lee e Hans-Adam II.

Os dois também enviaram mensagens de felicitação ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi; ao primeiro-ministro do Congo, Anatole Collinet Makosso; ao primeiro-ministro da Coreia, Kim Min-seok; e à primeira-ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas.